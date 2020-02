Gdy nie stać cię na uśmiech Rzeczpospolita

Powiedzmy sobie szczerze – nie wszyscy jesteśmy normalni. Przynajmniej według społecznej normy. Możliwe nawet, że większość z nas znacząco od niej odbiega. Wielu się stara, naprawdę się stara, żyjąc w złudnym przekonaniu, że wszystko z nimi w porządku. Ale nic z tego. Normy, nawet jeśli w skrytości ducha pogardzane i znienawidzone, służą nam jeszcze jak bat do przywoływania innych do normatywnego porządku. I nie dam sobie wmówić, że wszyscy perfekcyjnie radzimy sobie z rzeczywistością. A już z pewnością nie radzą sobie z nią bohaterowie brytyjskiej czarnej komedii „The End of the F***ing World" – Alyssa i James.