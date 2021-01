Co zmienią w Kościele kobiety diakonki? „Kobiety wnoszą swój wkład do Kościoła na swój własny sposób, kontynuując siłę i czułość Maryi, Matki” – pisał papież Franciszek. Trudno nie zadać pytania, czy owa „czułość Maryi” nie jest jakoś związana z posługą diakońską (na zdjęciu audiencja generalna w Watykanie, 2017 r.) EAST NEWS

Decyzja Franciszka o dopuszczeniu pań do posługi lektoratu i akolitatu nie jest rewolucją. To jednak kolejny krok na drodze do zwiększenia roli kobiet w Kościele. Ciąg dalszy prawdopodobnie nastąpi.