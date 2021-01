Cieślik & Górski: W rejonie Gówniaka

Wałęsa Stonogą, Jadwiga Bondem, Kaja z koronką, Jerzy z Brzęczkiem, no i ogólny poślizg.

Nie pytaj więc, komu dzwoni Brzęczek. Bo dzwoni Jerzemu.

Nie bez powodu parafrazujemy klasykę. Oto z dnia na dzień, bez podania przyczyny, Zbigniew Boniek wywalił trenera reprezentacji Polski. I było mu przykro, bo wcześniej przez lata go bronił. No to kto naprawdę zwolnił Brzęczka? Patrząc na styl, to chyba Robert Lewandowski. On naprawdę potrafi wywalić z hukiem. Jak wyrzucił menedżera, to ten od razu wylądował w areszcie.

Oczywiście niejeden Lewandowski zwalnia w takim stylu. Prezes też. Ale PZPN-owi to nawet on nie da rady. Tam z władzą jest krótka piłka. Jakby co, to od razu strzelają. Karnego.

W ogóle z tymi związkami sportowymi trzeba by zrobić porządek, no bo np. narciarze uknuli spisek przeciwko posłance Emilewicz z PiS-u. Najpierw ją przyłapano na stoku, potem wydała oświadczenie, że była z synami zawodnikami. A jeszcze później się okazało, że jednakowoż młodzi ludzie żadnych licencji nie mają. No i narciarze panią posłankę wyślizgali......

