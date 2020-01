Prof. Ireneusz Krzemiński: Bronię liberalizmu

Część młodych mówi, że wolność jest dla nich ważna, chcą żyć po swojemu i żeby nikt się do nich nie wtrącał, zwłaszcza państwo, ale jednocześnie chcą, żeby państwo zapewniło im pracę i mieszkanie. Wolność pomieszana z roszczeniami to jest w zasadzie bezsensowna mieszanka - mówi prof. Ireneusz Krzemiński, socjolog.

Plus Minus: Jest jakiś problem z młodym pokoleniem?

Młodzi ludzie są całkowicie bierni. No, może nie całkiem, ale skrótowo mówiąc. Mają jakieś swoje nisze, w których funkcjonują, a one – jednak! – nie przekładają się na poczucie obywatelskości, takie codzienne. To mnie niepokoi najbardziej. Zajęci są sobą. Nie mają też prospołecznego wyposażenia – ale to nie ich wina.

Jest pan ojcem chrzestnym Jana Śpiewaka, który ma prospołeczne wyposażenie i poczucie obywatelskości, a mimo to mocno pan go ostatnio zaatakował.

Janek ma poczucie obywatelskości, ale mocno spaczone. Działanie polityczne wymaga przede wszystkim rozsądku. Nie chodzi o to, by eksponować swoją osobę i własne pomysły społeczne, ale o to, by słuchać też innych. Polityka wymaga umiejętności gry z innymi, a nie walenia obuchem.

Zakładam, że gdyby więcej słuchał innych, to dziś bylibyśmy w innym miejscu, jeśli chodzi o aferę reprywatyzacyjną.

Doświadczenie demokratyc...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" PROMOCJA 25% rabatu na kwartalną e-prenumeratę "Rzeczpospolitej" Pakiet Plus E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ