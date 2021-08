Dlaczego rodzi się nas mniej, choć Polacy chcą mieć dzieci

Polacy chcą mieć dzieci. A mimo to rodzi się ich coraz mniej. Ten paradoks w dużej mierze tłumaczy brak poczucia życiowego bezpieczeństwa i stabilności. Ale równie ważne są słabości polskiej służby zdrowia, biurokracja i złe doświadczenia.

Z powodu niepokojących doniesień o niskiej dzietności, malejącej liczbie mieszkańców kraju słabo przebijają się kolejne wyniki prowadzonych co kilka lat badań CBOS-u. A te są jednoznaczne – Polacy chcą mieć więcej dzieci, niż deklarowali kilkanaście lat temu. W 2006 roku troje dzieci chciało mieć 19 proc. Polaków – w 2019 r. taką chęć deklarowało już 28 proc. Znacząco spadł natomiast odsetek tych, którzy chcą mieć tylko jedno dziecko – z 12 proc. do 6 proc. Tych, którzy nie chcą mieć dzieci w ogóle, jest niewielu – takie zamiary deklarował co pięćdziesiąty badany.

A jednak Polska kurczy się i starzeje. Jest nas coraz mniej. Nawet jeśli poprzedni rok, z powodu pandemii i większej liczby zgonów, uznamy za szczególny, to nie zmienia to sedna problemu – od lat rodzi się nas bardzo mało. Demografowie biją na alarm. Jak to się dzieje, że Polacy – mimo że chcieliby mieć dzieci – w rzeczywistości mają ich coraz mniej?









