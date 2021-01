Tomasz P. Terlikowski: Nieoczywisty przypadek polskiego pacjenta

Część społeczeństwa żyje obecnie sprawą Polaka, którego w Wielkiej Brytanii lekarze chcą odłączyć od aparatury podtrzymującej życie. Zbierane są podpisy, angażują się politycy i hierarchowie. A wszystko pod naciskiem mediów i z ogromnym bagażem emocji.

Sprawa zaś nie jest wcale jednoznaczna. Nikt z nas nie zna dokumentacji medycznej, a jedynie nieliczni są zdolni do tego, by poprawnie ją zinterpretować. Wiemy tylko tyle, że mężczyzna doświadczył ciężkiego i nieodwracalnego, hipoksemicznego uszkodzenia mózgu. Nie ma zatem – zdaniem większości specjalistów – szans na poprawę jego stanu, a z perspektywy medycznej i bioetycznej można zadawać pytania, czy utrzymywanie pacjenta w tym stanie nie jest uporczywą terapią, którą w pewnym momencie należy przerwać, i to z troski o dobro pacjenta, a nie z przyczyn utylitarnych. To pierwsza wątpliwość, z jaką zmagamy się w tej sprawie. Bez wglądu w dokumentację, bez wiedzy z zakresu neurologii i wreszcie bez minimalnego zaufania do specjalistów nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, czy decyzja brytyjskich lekarzy, potwierdzona przez sądy, jest słuszna czy też nie.

Żona i dzieci owego mężczyzny zgodzili się na odłączenie go od aparatury podtrzymującej życie...

