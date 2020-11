Dlaczego milczeliśmy AdobeStock

Kiedyś na swoim facebookowym profilu opisałam szokującą wizytę u księdza Jankowskiego w Gdańsku podczas rocznicy Sierpnia. To był czas miesiąca trzeźwości, który narzuciliśmy sobie w społeczeństwie jako rodzaj uszanowania dni sierpniowych. Pisałam o bogatym barze alkoholowym zaproponowanym gościom przez prałata, o przepychu, o złotej łazience. W komentarzach, zwłaszcza przedstawicieli młodszego pokolenia, dominowało zdumienie. I co, nie wygarnęła mu pani? Ja akurat rzeczywiście wyszłam wtedy z tej celebracji, ale cicho i bez komentarza. Dlaczego? Gdyby to działo się dzisiaj, przynajmniej połowa gości wyraziłaby pewnie swoje zdanie i opuściła to bizantyjskie przyjęcie.