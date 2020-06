Wszędzie rasizm

„Film jest produktem swoich czasów i przedstawia uprzedzenia etniczne i rasowe, które niestety były wówczas powszechne w społeczeństwie amerykańskim".

Tak usunięcie filmu „Przeminęło z wiatrem" z serwisu streamingowego uzasadniał przedstawiciel HBO Max, a był to dopiero początek szaleństwa, w ramach którego obala się już pomniki amerykańskich ojców założycieli, bo Thomas Jefferson może jakieś tam zasługi miał, ale miał też dzieci z niewolnicą. I nawet nie można skomentować tej demolki jedynym pasującym do niej słowem „dzicz", bo okazuje się, że i ono jest rasistowskie, nawet jeśli użyło się go do określenia bandy w poczuciu bezkarności plądrującej sklepy i użyłoby się go także wtedy, gdyby banda była biała.

Antyrasistowskie wzmożenie dotknęło na razie tylko filmu „Przeminęło z wiatrem", ale strach pomyśleć, co będzie, gdy rewolucjoniści zaczną w podobny sposób rewidować całą filmografię, nie tylko zresztą pod kątem obecności negatywnych stereotypów dotyczących czarnoskórych, bo przecież w podobny sposób można powalczyć ze stereotypami dotyczącymi absolutnie każdej grupy rasowej, etniczn...

