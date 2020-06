Horror, prawdziwy horror

Horror nie ma w Polsce wielkiej tradycji ani w literaturze, ani w kinie. Dopiero w ostatnich latach pojawiło się kilku autorów konsekwentnie uprawiających ten gatunek. Sam Piotr Zaremba też do horroru wraca, bo debiutował przed laty „Plamką na suficie". Może polskimi twórcami kieruje strach przed osunięciem się w groteskę? Każdy, kto śledzi losy gatunku, pamięta recenzję Janusza Głowackiego filmu „Lokis", która niezwykle celnie i bezwzględnie ośmieszała reżysera Janusza Majewskiego. Inny twórca kina grozy Marek Piestrak od lat jest bohaterem przeglądów „filmów najgorszych". Bo straszyć trzeba umiejętnie, tak jak Stefan Grabiński, polski klasyk czy nazywany królem horroru Stephen King. I to właśnie King, ze swoją „Carrie", patronuje „Horrorowi licealnemu".

Do końca nie będziemy pewni, co stało się na prywatce z udziałem uczniów dobrego katolickiego liceum w Warszawie. Jedno jest pewne – od tego zaczyna się całe nieszczęście. Jedna z dziewcząt uważa, że została skrzywdzona. Podejrzenie gwałtu samo się nasuwa, ale nie ma na to żadnych mocnych dowodów. Może to był tylko szczeniacki wygłup? A jednak nastoletniej bohaterce wyobraźnia podsuwa scenariusz najbardziej ekstremalny. Zapewne dlatego, że sama pochodzi z rozbitej rodziny i jest zainfekowana nienawiścią do mężczyzn. Widzi w nich groźnych samców, na których kreuje ich skrajny feminizm spod znaku #metoo i walki z patriarchatem. Oczywiście kobiety bywały ofiarami mężczyzn, ale kreowanie obrazu straszliwej opresji, jakiej zostały poddane w społeczeństwie, to wizja fałszywa. A jednak niektórzy w to kłamstwo wierzą.









Bohaterka „Horroru licealnego" doprowadzi do krwawej masakry i zniszczy życie wielu ludziom. Po feralnej prywatce namawia sąsiada ...

