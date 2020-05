Pandemia weryfikuje autorytety Plus Minus

Do kogo zwracamy się w chwilach kryzysu, niepewności? Dlaczego coraz więcej kobiet powraca w świat tradycyjnych relacji rodzinnych? I skąd ta potrzeba ludzi, widoczna na całym świecie, by na czas społecznej kwarantanny okna i balkony w miastach zamienić w małe galerie sztuki współczesnej? O tym wszystkim Hubert Salik i Michał Płociński rozmawiają w podcaście „Posłuchaj, Plus Minus”.