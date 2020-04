Aborcja i dojrzałość

Joanna Scheuring-Wielgus: „Pani marszałek, te projekty obywatelskie leżą w Sejmie od miesięcy. Jeśli poważnie traktuje się ludzi, którzy składają podpisy pod projektami obywatelskimi, to należy je rozpatrywać niezwłocznie, a nie czekać na ostatni dzień. Przypadkiem wyszło, jak szanujecie projekty obywatelskie".

Pani poseł Wielgus ma dla rządzących zarzut na każdą okazję. Pięć dni wcześniej pisała: „Ważny apel do posłów i posłanek. Nie można ani procedować, ani wdrażać barbarzyńskiego projektu Godek". Ale gdy jej uświadomiono, że obowiązek procedowania projektu obywatelskiego narzuca ustawa i najpóźniej w maju projektem Kai Godek trzeba będzie się zająć, gładko przeszła do oskarżenia PiS o lekceważenie obywatelskiego projektu, przejawiające się tym, że nie zajęto się nim wcześniej. Słowem, PiS łamie prawa kobiet, procedując obywatelski projekt, i jednocześnie łamie prawa obywateli, procedując go za późno. Jak się chce psa uderzyć, kij się zawsze znajdzie.









Tymczasem prawda w kwestii aborcji jest raczej oczywista – politycznie ustawa Kai Godek opłaca się wyłącznie opozycji, która jak nigdy potrzebuje czegoś, co ją na nowo zdefiniuje. Jak zawsze – bo tylko tak potrafi – w totalnej opozycji do władzy. Kolejna wojna o aborcję to jedyny spór, któ...

