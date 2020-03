Inteligencja wybrała wieś

Muzyk Adam Strug poleca w "Plusie Minusie".

Polecam twórczość zespołu Tęgie Chłopy, który praktykuje muzykę interioru kieleckiego. Założeniem jest podanie jej in crudo, czyli bez stylizacji. Młodzi wykonawcy nie doprawiają jej nosa jazzowego ani folkowego. Do tej pory zespół nagrał dwie płyty – „Dansing" i „Wesele!". Obserwujemy dziś fenomen społeczny w tym obszarze. Młodzi ludzie z miast, często z inteligenckich rodzin, zafascynowali się muzyką wsi. Wieś wybrała disco polo, przez co dawna sztuka gminu stała się elitarna. Jest to smutne i – obawiam się – nieodwracalne.









Określenie „muzyka dawna" jest mylące. To muzyka z czasów, gdy była młodsza. Zachęcam do zapoznania się z płytą grupy Ensemble Organum „Codex faenza". Założycielem zespołu jest uchodzący w Polsce za śpiewaka Marcel Péres. On sam uważa się przede wszystkim za pianistę, a moim zdaniem jest genialnym organistą. Płyta ma część wokalną i instrumentalną. Zwróćcie państwo uwagę na tę drugą, gdzie Péres gra na średniowiecznych or...

