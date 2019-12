Święty od nerwicy materiały prasowe

Żył niespełna 54 lata, ale już za życia stał się legendą. „Poznawanie Kępińskiego" Anny Matei to rekonstrukcja biografii słynnego psychiatry. Z nadzieją, że same fakty wystarczą, autorka zwierza się już na początku: „Może wystarczy napisać, jaki był naprawdę?". To jednak za mało.