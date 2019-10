Ważne pytania do Konfederacji Fotorzepa, Piotr Guzik

Po co głosujemy? Dla przyszłości. Nie ma innego powodu zajmowania sobie czasu na stawianie krzyżyków i wrzucanie kartek do urn. Dlatego najważniejszą grupą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest młodzież. To, jak głosowała, pokazuje, jak widzi swoją przyszłość, a jakiej nie chce. Muszę powiedzieć, że zupełnym zaskoczeniem jest dla mnie niewielki odsetek młodych ludzi głosujących na partię o najbardziej liberalnych ideach – Lewicę. Nie głosowałam na to ugrupowanie, ale jest naprawdę godne zauważenia to, że idea liberalna, która propaguje wolny wybór w wielu sprawach obyczajowych, przestała być atrakcyjna dla wielu młodych ludzi. Wiem, że lepiej o tym szeptać, niż mówić, jeśli się nie chce stracić liberalnych przyjaciół, ale liczby są ponad słowami.