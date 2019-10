Trzecia siła w parlamencie? Bezpartyjni

Dla znalezienia odpowiedzi na to pytanie posłużyliśmy się analizą wyników wyborczych wszystkich kandydatów startujących w wyborach do Sejmu wedle ich deklaracji przynależności do partii politycznych. Okazało się, że trzecią siłą polityczną w Polsce wedle tej metody są nienależący do partii politycznej kandydaci startujący ze wszystkich komitetów. Zdobyli oni prawie 18,6 proc. głosów, co jest wynikiem lekko niższym niż samych kandydatek i kandydatów deklarujących swoją przynależność do Platformy Obywatelskiej (19,44 proc.) Widzimy zatem, że ostateczny wynik Koalicji Obywatelskiej (27,40 proc.) bez wsparcia bezpartyjnych kandydatów byłby znacznie niższy, tym bardziej że partnerzy Platformy zdobywali odpowiednio: 1,71 proc. (Nowoczesna), 0,61 proc. (Inicjatywa Polska), 0,52 proc. (Partia Zieloni) głosów.