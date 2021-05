Ireneusz Raś: Pracowałem dla PO 16 lat. Jestem zszokowany

Zarząd Krajowy PO podjął w piątek wieczorem decyzję o usunięciu z partii dwóch posłów - Pawła Zalewskiego i Ireneusza Rasia. Powodem miało być „szkodzenie Platformie, podważanie decyzji władz oraz nieuczciwość wobec koleżanek i kolegów z Platformy i Klubu Parlamentarnego”. - Po tym, co pokazali, nie było innego wyjścia - powiedział „Rzeczpospolitej” rozmówca z PO, przypominając, że Raś „wprowadził m.in. w błąd opinię publiczną co do sytuacji wewnątrz PO oraz zapowiedział budowę konkurencyjnego projektu”.

Raś mówił, że o wyrzuceniu z partii dowiedział się od jednej z dziennikarek. - Ubolewam nad tym trybem. Uważam, że jest on daleki od standardów Platformy Obywatelskiej, jaką znam - ocenił.

- Nie będę się wypowiadał merytorycznie, bo nie znam uzasadnienia. Myślę, że weekend pozwoli mi bez emocji odnieść się do ewentualnych zarzutów, bo nie znam żadnych argumentów, które by tego typu karę uzasadniały - dodał poseł. Zapowiedział, że do sytuacji odniesienie się w poniedziałek. - Kawał roboty, którą dla Platformy wykonałem, powoduje, że te dwa dni muszę sobie dać na to, żeby to zrozumieć - wyjaśniał.



- Zapraszam w poniedziałek na rynku krakowskim na konferencję, którą zwołam. Może będziemy wspólnie z Pawłem Zalewskim, bo on pewnie w takiej samej sytuacji jest. Wiem, że jest gdzieś w pobliżu Małopolski, mówił, że może się do tej mojej konferencji dołączy - powiedział Ireneusz Raś.

- Wykluczenie mnie z partii daje niektórym środowiskom dzisiaj dużą przewagę i komfort, aby objąć stery (...) bez dyskutowania z innymi środowiskami. I być może o to chodziło - ocenił jedynie na gorąco.