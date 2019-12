Siemoniak: Popieram Schetynę. Należy go szanować

14 grudnia Platforma ma wybrać kandydata na prezydenta i ogłosić harmonogram wyborów wewnętrznych. Posłanka Joanna Mucha mówiła, że w partii jest "ogromne oczekiwanie na głęboką zmianę", a Schetyna "osłabia kandydata" PO na prezydenta, ponieważ "nie jest popularny, nie jest dobrze postrzegany, ma słabe badania".

- To co mówi Joanna Mucha, nie podoba mi się. Dopóki Grzegorz Schetyna jest szefem - na pewno będzie nim do końca stycznia - należy go szanować, a nie go podważać - powiedział w RMF FM Tomasz Siemoniak. Ocenił, że Schetyna będzie ubiegał się o reelekcję. - Należę do tych osób, które namawiają go do startu - poinformował.

Wiceprzewodniczący PO nie zgodził się z opinią kandydata na szefa ugrupowania, Bogdana Zdrojewskiego, że partia stoi nad przepaścią. - Partie, które stoją nad przepaściami, nie organizują prawyborów. W partiach, które stoją nad przepaścią, nie toczy się rywalizacja o władzę, kto będzie nowym szefem, więc jeśli są emocje, konkurencja, ludzie, to znaczy, że wręcz przeciwnie - powiedział.

- Popieram Grzegorza Schetynę, ale to nie znaczy, że nie jestem ciekawy, kto wystartuje i kto co mówi. To są ważne rzeczy tak naprawdę. To nie jest jakaś zabawa, to nie jest taki zgiełk internetowy - to są prawdziwi ludzie. Bogdan Zdrojewski - były minister, były eurodeputowany, były prezydent Wrocławia, to jest poważny zawodnik - stwierdził Siemoniak.

Ocenił, że wybory szefa partii to "poważne rzeczy" i "nie należy jakiegoś dystansu czy drwiny do tego przykładać".