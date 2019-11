Budka z rekomendacją na szefa klubu. Nie będzie typowych prawyborów, będą debaty

Politycy Platformy Obywatelskiej zaznaczają, że nie będą do klasyczne prawybory. 23 listopada, 30 listopada i 7 grudnia odbędą się trzy debaty tematyczne z udziałem kandydatów na prezydenta. Osoby ubiegające się o nominację muszą zgłosić się z poparciem co najmniej 30 członków Rady Krajowej PO. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 listopada.

