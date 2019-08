Brejza o dymisji Kuchcińskiego: Brakuje dymisji Kaczyńskiego

Krzysztof Brejza uważa, że w związku ze sprawą lotów marszałka Marka Kuchcińskiego, oprócz samego marszałka do dymisji powinni podać się minister spraw wewnętrznych, minister obrony narodowej, komendant SOP-u oraz prezes (Jarosław) Kaczyński, który też latał policyjnym śmigłowcem w 2016 roku.

Brejza w TVN24 komentował decyzję Kuchcińskiego, który 8 sierpnia oświadczył, że podaje się do dymisji w związku z kontrowersjami wokół jego lotów rządowym samolotem, w których uczestniczyli również m.in. członkowie jego rodziny, a także politycy PiS-u i ich małżonki. Chodzi m.in. o loty o statusie HEAD. Poniżej dalsza część artykułu