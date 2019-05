Posłanka PO: Obiecuję - będę codziennie wśród ludzi Tomasz Kiełczewski [CC BY-SA 3.0 pl (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)]

"7 proc. różnicy to nie tak duża strata, aby jej nie odrobić. Musimy przekonać Polaków do naszej wizji Polski" - pisze na Twitterze posłanka PO Kinga Gajewska nawiązując do wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.