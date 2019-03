Trzaskowski: Mam dosyć czekania na to, czym będzie PiS szczuł w kolejnych miesiącach

- To nie jest żadna wojna kulturowa, tylko to jest stanie przy wszystkich mniejszościach, które są spychane na margines przez PiS - powiedział w Radiu Zet prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, komentując podpisanie tzw. Deklaracji LGBT+.

W lutym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał tzw. Deklarację LGBT+, dokument powstały z inicjatywy stowarzyszenia "Miłość Nie Wyklucza". W dokumencie wymieniono tematy, którym zdaniem stowarzyszenia i organizacji ją wspierających wymagają interwencji miasta - chodzi m.in. o postulaty dotyczące bezpieczeństwa, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej w szkole, wolności artystycznej i utworzenia hostelu interwencyjnego dla osób będących w sytuacji kryzysowej.

Podpisanie deklaracji krytykują nie tylko działacze prawicy. Od decyzji Trzaskowskiego zdystansowali się w ostatnim czasie m.in. poprzednia prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz czy adwokat, były wicepremier w rządzie PiS-Samoobrona-LPR, Roman Giertych. Krytycznie odebrał ją też Kościół.

Rafał Trzaskowski stwierdził we wtorek w Radiu Zet, że nie żałuje podpisania Deklaracji. - Dlatego że ja mam dosyć czekania na to, czym będzie PiS szczuł w kolejnych miesiącach, dlatego że PiS się generalnie zajmuje napuszczaniem Polaków na Polaków. I gdyby nie było karty LGBT, toby się znalazł jakiś inny pretekst - stwierdził.

- Natomiast ja mówiłem, że będę stał przy mniejszościach, i tu nie chodzi tylko i wyłącznie o te środowiska, tu chodzi również o niepełnosprawnych, którzy byli tak traktowani w Sejmie przez PiS, tu chodzi o osoby bezdomne, tu chodzi o seniorów - zapowiadał prezydent Warszawy.

Trzaskowski stwierdził, że Deklaracja LGBT+ to "zbiór na razie bardzo ogólnych zaleceń, zgodnych z polską konstytucją". - Dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o kwestiach związanych z edukacją, natomiast karta ma przede wszystkim bronić osoby z mniejszości o innej orientacji przed atakami, przed hejtem - tłumaczył.

- Dzisiaj wszyscy, którzy są słabsi, nie są szanowani przez rządzących, dlatego że być może nie przynoszą im głosów. Środowiska, o których mówimy, osoby z niepełnosprawnościami, bezdomni – oni są wszyscy spychani na margines, dlatego moim zadaniem jako samorządowca jest stać w ich obronie. I chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć a propos tych różnych głosów – Koalicja Europejska mierzy w czterdzieści kilka procent a może nawet więcej głosów. W związku z tym jest całkowicie naturalne, że mamy różne postawy: mamy polityków konserwatywnych, mamy polityków liberalnych, natomiast zadaniem samorządowca jest to, żeby stać przy swoich współobywatelach. I to chcę, żeby jasno wybrzmiało: tu chodzi o walkę z hejtem. Tu chodzi o to, żeby nas nie zalewało to szambo, które nas dzisiaj zalewa, tu chodzi o to, żeby dzieci były zaszczuwane jak są, bo niektórzy, mamy do czynienia nawet z samobójstwami, w związku z tym to jest niesłychanie istotne, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy - przekonywał Trzaskowski.