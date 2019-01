Schetyna: Pokażmy, że nie boimy się nienawiści

"O 18 pod Pałacem Kultury w Warszawie, spotkajmy się wszyscy aby w milczeniu wspierać Pawła Adamowicza" - apeluje na Twitterze przewodniczący PO, Grzegorz Schetyna.

"Będzie tam wielu naszych przyjaciół. To, co możemy zrobić, to okazanie solidarności i wsparcia. Pokażmy, że nie boimy się nienawiści" - napisał lider PO.

Przed Pałac Kultury zaprosił warszawiaków również prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

"To, co możemy zrobić, to okazanie solidarności i wsparcia. Niech będzie nas jak najwięcej" - zaapelował Trzaskowski.

Ok. 20 w czasie finału WOŚP w Gdańsku 27-letni mężczyzna wbiegł na scenę i zadał kilka ciosów nożem prezydentowi Adamowiczowi, po czym przez kilkadziesiąt sekund chodził po scenie zanim został obezwładniony. Adamowicz doznał ciężkich obrażeń i przeszedł pięciogodzinną operację. Jego stan jest obecnie określany jako bardzo ciężki.