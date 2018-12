Schetyna: Ten rok, który się zbliża, jest zagadką wielką

Opracowanie Aktu Odnowy Rzeczypospolitej jeszcze przed wyborami zapowiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jak tłumaczył, ma to być "cały zestaw kilkunastu ustaw, który przywróci system praworządności podstawowych rzeczy, które muszą być fundamentem odbudowania Rzeczypospolite".

- One są w opracowaniu i przedstawimy je oczywiście w kampanii wyborczej. To nie będzie system jednej ustawy. Chcieliśmy, żeby zrobić to w jednym pakiecie czy jednej ustawie, to niemożliwe. Ten system musi być szerszy, ale przedstawimy go przed wyborami - zapowiedział Schetyna w TVN24.

Komentując doniesienia o możliwości wcześniejszych wyborów parlamentarnych, szef PO stwierdził, że przygotowuje na nie swoją partię. - Muszę, bo ten rok, który się zbliża, jest zagadką wielką. Widzę, jak zachowuje się PiS i widzę te konflikty wewnętrzne. To może eksplodować, dlatego dojrzałość polityki musi być taka, że trzeba brać różne scenariusze pod uwagę, także przyspieszonych wyborów - wyjaśniał.

Plotkom o możliwości przyspieszenia wyborów w środę zaprzeczali politycy PiS.

Schetyna zaznaczył jednak, że "musimy być wtedy gotowi na porozumienie partii opozycyjnych, wspólny komitet wyborczy". - Musimy być gotowi, tak jak rozmawiamy, zakładam że do 20 stycznia jesteśmy gotowi do koncepcji przygotowania się na scenariusz przyspieszonych wyborów - mówił polityk PO, cytowany przez 300polityka.pl.