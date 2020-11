Silni także w pandemii

Na rynku szpitali publicznych o danych finansowych mówi się mało lub prawie wcale. BFF Banking Group zbiera je od lat i publikuje w postaci zestawienia, które daje ogląd sytuacji nie tylko zarządzającym placówkami, ale też decydentom. Jak w latach poprzednich, analitycy wzięli pod uwagę efektywność aktywów, rentowność sprzedaży oraz dynamikę kontraktu z NFZ. W tym roku wzrosła wartość widełek w poszczególnych kategoriach – najwyższy kontrakt liczony jest powyżej 89 mln zł (przed rokiem 69 mln zł), średni to przedział od 39 do 89 mln zł (przed rokiem 29–89 mln zł), a najniższy – mniej niż 39 mln zł (rok temu 29 mln zł).

Podczas gdy zabiegi są wstrzymywane i maleje liczba miejsc na oddziałach covidowych, wciąż przybywa pacjentów zgłaszających się do szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć. Lekarze przyznają, że wiele przypadków można by wyleczyć, gdyby chorzy odpowiednio wcześniej trafili do poradni podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistycznej. Niestety – zamknięcie placówek spowodowane lockdownem, a także przejście na konsultacje zdalne spowodowało, że wiele osób jest niedodiagnozowanych i niedoleczonych, a do lekarza trafiają, gdy jest już za późno i pozostaje tylko zabieg operacyjny.