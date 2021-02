Lampard zostanie trenerem Celtiku?

Piłkarzem Celtiku Glasgow jest Patryk Klimala - przypomina Onet.

Porażka z Ross County oznacza, że Celtic Glasgow prawdopodobnie nie obroni tytułu mistrza Szkocji. Glasgow Rangers do zapewnienia sobie mistrzostwa kraju potrzebuje zdobycia siedmiu z 24 punktów możliwych do zdobycia w ośmiu kolejkach, które pozostały do końca sezonu.