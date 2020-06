Ekstraklasa: Pierwsza szansa Legii

To oczywiście nie musi nic oznaczać. Obrońcy tytułu wcale nie grali źle, ale byli nieskuteczni. Do stolicy przyjeżdżają bez kompleksów. Pokonali tutaj Legię w marcu i przed rokiem, w tej samej fazie rozgrywek.

Tyle, że w marcu legioniści już w dziesiątej minucie stracili ukaranego czerwoną kartką Jose Kante. I chociaż prowadzili 1:0, ostatecznie przegrali 1:2. Teraz mecz będzie wyglądał zapewne inaczej, chociaż w stołecznej drużynie kontuzjowanych jest trzech napastników.

Nawet jeśli Legia w sobotę wygra, to z fetowaniem ostatecznego zwycięstwa będzie musiała poczekać do niedzieli. Jeśli we Wrocławiu Lech straci punkty, Legii nikt już nie dogoni. Jeśli wygra, to pojedynek Lech - Legia w następną sobotę stanie się absolutnym przebojem sezonu. Jakkolwiek by było, Legia ma wciąż 99 procent szans na zdobycie mistrzostwa. Może się ono najwyżej przesunąć w czasie.