Bundesliga: Całowanie i seks zabronione

Bundesliga chce wznowić sezon 9 maja. Podczas meczów na stadionach ma przebywać tylko 300 osób, w tym m.in. dziesięciu dziennikarzy, 50 ochroniarzy, czterech policjantów i czterech chłopców do podawania piłek.

Drużyny mają podróżować kilkoma autobusami, by łatwiej było zachować wymagany dystans między graczami. Każdy z zespołów będzie przyjeżdżać o innej godzinie, jest też sugestia, by zawodnicy gospodarzy wybierali własne auta.

