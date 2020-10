Papież Franciszek poparł związki partnerskie dla par jednopłciowych

W środę podczas festiwalu filmowego w Rzymie miała miejsce premiera pełnometrażowego filmu dokumentalnego „Franciszek” autorstwa Jewgienija Afinejewskiego. Ojciec święty odnosił się w nim do kwestii takich jak między innymi środowisko, ubóstwo, migracja, nierówności rasowe i dochodowe czy problemy osób najbardziej dotkniętych dyskryminacją.

Wśród tematów, które komentował papież znalazła się także sprawa związków partnerskich. - Osoby homoseksualne mają prawo być rodziną. Są dziećmi Bożymi - powiedział papież Franciszek w filmie. - To, co musimy zrobić, to stworzyć prawo o związkach partnerskich. W ten sposób będą prawnie chronieni - dodał. Jak podkreślił, nikogo nie powinno się wykluczać z powodu jego orientacji seksualnej.