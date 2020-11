Teresa Siudem: Zmiana nie zawsze korzystna

Po pierwsze, uchwalona zostanie ustawa antykryzysowa i okaże się, które branże i na jaką pomoc będą mogły liczyć w najbliższych tygodniach. Po drugie, głosowaniu posłów poddane zostaną poprawki senackie w ustawie o opodatkowaniu CIT spółek komandytowych. Ustawa (w wersji, która trafiła do Senatu) przewiduje podwójne opodatkowanie tych spółek już w przyszłym roku. Senatorowie proponują zaś, by zmiany przesunąć w czasie i umożliwić przedsiębiorcom dostosowanie się do zmian.

