Teresa Siudem: Rewolucja w urzędach

Wszystko po to, by chronić ludzi przed rozprzestrzeniającą się pandemią, która spadła na nas niespodziewanie i wywróciła do góry nogami obowiązujące wcześniej zasady. Co będzie dalej? Na to pytanie nikt nie jest w stanie dzisiaj odpowiedzieć. Zapewne część spraw będzie rozpatrywana online, ale nie wszystkie i nie w takim terminie jak dotychczas. Jest natomiast pewne, że aktualna sytuacja wymusi zmiany w funkcjonowaniu administracji publicznej i wpłynie na sposób zarządzania nią. A pomogą w tym przede wszystkim nowe technologie. Już teraz pozwalają one na komunikację i podpisywanie dokumentów online oraz ich archiwizowanie, a wydaje się, że to dopiero początek. Czy w przyszłości algorytmy będą wybierały kandydatów na urzędników? Różne scenariusze są możliwe – w tak krótkim czasie, tak wiele się zmienia... Dodatek do „Rzeczpospolitej" – „Dobra Administracja" (wcześniej „Administracja" ), powstał siedem lat temu i miałam przez te lata przyjemność go współtworzyć, za co dziękuję Czytelnikom. Od kolejnego numeru dodatek przejmuje mój redakcyjny kolega. A ja zapraszam do dodatku „Biznes w czasie pandemii", który będzie ukazywał się w każdy piątek.