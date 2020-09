Jerzy Kowalski: Jak w pandemii skutecznie uniknąć komornika

W związku z tym warto przypomnieć o marcowej nowelizacji, zwłaszcza tym, którzy z powodu pandemii i utraty dochodów popadli w materialne kłopoty, no i nowym grupom społecznym, które uzyskały prawo do upadłości konsumenckiej jak na przykład przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. To może być szansa dla niektórych jednoosobowych przedsiębiorców, których nie obroniła kolejna „Tarcza".