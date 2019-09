Walczmy dalej z szarą strefą

BCC w 2014 r. zainicjował „Koalicję na rzecz walki z szarą strefą". Od tego czasu szara strefa uległa znacznemu ograniczeniu, ale nadal istnieje na wielu rynkach i w wielu branżach. Podejmujemy wraz z MF wysiłki mające ograniczyć skalę przestępczej działalności i wyrównywać szanse konkurencyjne firm. Nie jest to łatwe, bo wymaga rozważnego działania, by nie dokładać dodatkowych ciężarów uczciwym przedsiębiorcom.

W ocenie przyczyn zmian wpływów podatkowych pamiętać musimy, że wielkość szarej strefy w relacji do całej gospodarki jest większa w okresie słabej koniunktury, kiedy ucieczka do szarej strefy jest formą obrony przed bankructwem. Lata 2015–2018 to okres dobrej koniunktury, z tempem wzrostu PKB 4,2 proc. rocznie. Lata 2012–2014 były zaś okresem stosunkowo słabej koniunktury, z tempem wzrostu 2,1 proc. rocznie.

KAS powołano w marcu 2017 r. Po części dzięki podjętym przezeń działaniom uszczelniającym, w ub.r. do budżetu wpłynęło 18,1 mld zł więcej z VAT niż w 2017. Przyrost dochodów z VAT w ujęciu kasowym w ciągu trzech ostatnich lat to blisko 52 mld zł. Z pewnością jest to zasługa polskiego aparatu skarbowego i dużego przyrostu nominalnego PKB w wyniku dobrej koniunktury. W prognozach dotyczących VAT i CIT apelujemy do MF i rządu, aby uwzględniał tzw. efekt procykliczności, czyli większych zmian tych podatków niż zmian PKB. W okresie dobrej koniunktury rośnie bowiem zyskowność firm, a w rezultacie także CIT. Szybciej niż PKB rośnie import, a od niego zależy VAT.