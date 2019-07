Czy trzy paski mogą być znakiem towarowym? - Krystian Maciaszek o wyroku Sądu UE

Przede wszystkim zebrany materiał dowodowy odnosił się w przeważającej mierze do używania jasnych pasków umieszczonych na ciemnym tle, z kolei unieważniany znak stanowi ciemne lub czarne paski umieszczone na białym lub jasnym tle. Różnica polegająca na zmianie schematu kolorów przekracza zatem dopuszczalną granicę pozwalającą korzystać z „prawa do wariantów" zwłaszcza wobec prostoty znaku. Tą granicą są nieznaczne odmienności różniące używaną postać od zarejestrowanej. Oba warianty co do zasady powinny być równoważne, żeby zgłoszony znak mógł uzyskać ochronę. Analiza przeprowadzona przez sąd potwierdziła również stanowisko EUIPO, że materiał dowodowy pomimo swej obszerności nie pozwalał na stwierdzenie, iż nakłady na reklamę, czas i zakres używania odnosiły się wyłącznie do znaku towarowego stanowiącego trzy paski. Dotyczył on jednocześnie wielu innych znaków towarowych należących do Adidas AG. Podobnie również rozkład terytorialny zebranych materiałów nie obejmował w równym stopniu wszystkich 28 państw członkowskich.