Krzysztof Koźmiński: Opłata reprograficzna - kto zapłaci za projektowane regulacje?

Rzeczywistym problemem nie jest jednak wcale przepis art. 57, a generalny kształt proponowanej reformy. Sprowadzenie dyskusji na temat projektu ustawy do szczegółowej instytucji opłaty od nośników i urządzeń utrudnia dostrzeżenie innych jej mankamentów. A są one fundamentalne, dotyczą samych założeń projektowanej regulacji.

Przewiduje się bowiem utworzenie nowej państwowej osoby prawnej: Polskiej Izby Artystów, podległej ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wyposażonej w kompetencje władcze. Pomijając faktyczne włączenie Izby w ramy, szeroko rozumianej, administracji publicznej oraz podporządkowanie jej czynnym politykom, ustrój oraz organizacja Izby powodują, że stanie się ona prawdopodobnie kolejną zbiurokratyzowaną instytucją, za pomocą które państwo wkroczy w nieunormowanej do tej pory relacje międzyludzkie. Wystarczy zwrócić uwagę na rozbudowany skład Rady Izby, skomplikowanie procedur nominacyjnych oraz kilkudziesięcioosobową kadrą urzędniczą obsługującą administracyjnie nowy podmiot (przewiduje się zatrudnienie do 40 pracowników). Izba stanowić będzie swoistą „czapę" nad tzw. organizacjami reprezentatywnymi – rodzajem związków zawodowych lub zrzeszeń skupiających artystów zawodowych. Organizacje te mają zostać włączone w wykonywanie zadań publicznych m.in. wydawanie za opłatą formalnych poświadczeń, w których treści potwierdza albo odmawia potwierdzenia dorobku artystycznego. A jest to kompetencja ważna, ponieważ oficjalny status artysty zawodowego wiąże się z konkretnymi uprawnieniami, w tym m.in. podatkowymi, składkowymi oraz partycypacją w podziale wymiernych środków finansowych.