Andrzej Arendarski: Izolacja to recepta na kryzys

W dobie walki o zdrowie obywateli i ratowanie gospodarki słowa o paneuropejskiej i globalnej solidarności mogą brzmieć górnolotne. Trudno oczekiwać, by zwykli obywatele, którzy drżą o przyszłość swoich miejsc pracy, przejęli się „erozją idei wspólnej Europy". Ale od polityków, których wielu chętnie dziś przyłącza się do chóru krytyków UE, wypada oczekiwać dalekowzrocznego myślenia. Takiego, które zakłada, że wyjście gospodarki z kryzysu zależy głownie od tego, czy i kiedy rynek UE powróci do normy. I należy zrobić wszystko, aby ten proces wzmocnić. Pamiętając, że pandemia nie może stać się pretekstem do wywrócenia do góry nogami zdrowych zasad działania rynku. Nacjonalizm, izolacja i zbytnia wiara we własne możliwości to recepta na pogłębienie kryzysu.