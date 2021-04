Marek Isański: Sąd administracyjny powinien reagować gdy fiskus wprowadza obywatela w błąd

Chodzi o dość częste sytuacje, gdy oczywiste i bezsporne jest, że organ wprowadził obywatela w błąd. Dochodzi do tego w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych. Fiskus w protokole informuje Podatnika, że nie zadeklarował jakiegoś zobowiązania podatkowego. Informuje wówczas również, że jeśli błąd nie zostanie naprawiony poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej i nie zostanie wpłacona należność, to zobowiązany poniesie poważne konsekwencje, z wszczęciem postępowania karnego skarbowego włącznie.

Obywatel, działając w zaufaniu do organu własnego państwa, mając wszelkie podstawy do przyjęcia, że profesjonalni pracownicy aparatu podatkowego przedstawiają mu prawidłowe stanowisko w sprawie, postępuje zgodnie ze wskazaniami administracji. Dokonuje korekty deklaracji i wpłaca wynikający z tej korekty podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Zwrócić należy uwagę, że gdyby organ wydał decyzję nakładającą taki nieistniejący/błędny podatek, to po uchyleniu decyzji Podatnik otrzymałby, z urzędu, zwrot całej wpłaconej kwoty wraz z odsetkami takimi, jakie są stosowane do zaległości podatkowych. Taki sposób rozliczenia nienależnie pobranych kwot jest trwałym i niezmienialnym atrybutem państwa prawa. Ustawodawca może co najwyżej ingerować w wysokość tych odsetek, ale nie może ich zlikwidować. Mają one z jednej strony dyscyplinować administrację do działania wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. A, z drugiej strony, są rekompensatą za naruszanie konstytucyjnie chronionego prawa własności.