Filip Gołba: Apteki - czas ograniczyć konflikt interesów

Uchwalenie „apteki dla aptekarza" drastycznie zawęziło krąg podmiotów, którym można wydać zezwolenie na prowadzenie apteki. Nową aptekę mogą otworzyć farmaceuci lub ich spółki mające mniej niż cztery apteki w całym kraju. Próżno jednak szukać przepisu zakazującego prowadzącym aptekę współpracy franczyzowej. Inspektorzy wykorzystują jednak furtkę w postaci przepisów nakazujących odmawiać zezwoleń nie tylko podmiotom przekraczającym wspomniany próg, ale też takim, które kontrolują przedsiębiorców go przekraczających. Przyjmują, że umowy franczyzowe tak uzależniają franczyzobiorców od franczyzodawców, że ci pierwsi są kontrolowani przez drugich. Zatem nawet gdy przedsiębiorca prowadzi jedną aptekę, inspektorzy odmówią mu zezwolenia, jeśli jego franczyzodawca ma więcej niż cztery apteki w kraju. To może wykluczyć franczyzę z rynku aptek, mimo że jest ona nie tylko całkowicie legalna, ale też powszechna w obrocie w wielu branżach – w Polsce i na świecie.

Problem można rozwiązać dwojako: albo czekając latami, aż sądy ukrócą nadużycia, albo poprzez interwencję ustawodawcy. Jeśli próg czterech aptek ma mieć charakter antykoncentracyjny, to dlaczego powierzać jego stosowanie inspekcji, której zadaniem jest nadzór nad produkcją leków i obrotem nimi, a nie organowi wyspecjalizowanemu w kontroli koncentracji? Mowa o prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zmiana tego stanu rzeczy nie wymaga obarczenia UOKiK postępowaniami w sprawie zezwoleń. Pozostawiając tę kompetencję inspektorom, można zobowiązać ich do zwracania się do prezesa UOKiK o zbadanie, czy wnioskodawca jest częścią grupy kapitałowej innego podmiotu. Tylko stwierdzenie przez UOKiK przejęcia kontroli po przeprowadzeniu profesjonalnej analizy sytuacji prawnej franczyzobiorcy uprawniałaby inspektora do wydania decyzji odmownej.