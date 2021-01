Teresa Siudem: Przedsiębiorca pod ścianą

Rząd przedłużył ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej dla wielu branż, tym razem do 31 stycznia. I nie zanosi się, by przedsiębiorcy, których zakaz dotyczy mogli otworzyć hotele, kluby fitness czy restauracje po tej dacie. Odpowiedni kod PKD wpisany do rejestru (ewidencji) przedsiębiorców uprawnia wprawdzie do starania się o finansowe wsparcie. Szkopuł w tym, że nie wszyscy poszkodowani mają ten „właściwy" kod PKD, a część z nich nie spełnia pozostałych warunków do otrzymania pomocy.

