Marek Rzewuski: Trzy elementarne fakty dotyczące finansów kredytów frankowych

Spróbujemy zatem dokończyć to, co zostało przez pana Marcina Zielińskiego rozpoczęte, ale niedopowiedziane.

C. Klient poniósł wynikające z umowy koszty – spread, które są charakterystyczne dla zakupu waluty, tymczasem bank żadnego zakupu nie dokonał. Wykonywał zamiast tego krótką sprzedaż walut, co wiąże się z dodatkowym ryzykiem, które całkowicie zostało przesunięte na stronę klienta.

A. Z umowy nie wynikało, że saldo kredytu klienta banki wykorzystają do spekulacji walutowych i że to właśnie klient będzie ponosił koszty ubezpieczenia ryzyka banku.

W konsekwencji, miliardy złotych wypłynęły od banków do drugiej strony kontraktów swapowych, a straty dopisywane były do salda zadłużenia kredytobiorców. Dlatego właśnie, jak słusznie zauważa Marcin Zieliński – banki nie zarobiły na kursie franka. Celem zawierania umów swapowych przez banki było wyłącznie ubezpieczenie własnego ryzyka. Profit z różnic kursowych zgarnęli spekulanci walutowi, a polska gospodarka jest na tym procederze banków mocno stratna.

Banki ubezpieczały swoje ryzyko walutowe przy kredytach „frankowych” i do 2008 głównym mechanizmem tych zabezpieczeń były instrumenty pochodne czyli FX SWAP/CIRS. Wspomina o nich pan Marcin Zieliński. Korzystając ze swapów walutowych i ubezpieczając swoje ryzyko banki brały udział w spekulacjach walutowych. Spekulacją jest krótka sprzedaż walut – a to właśnie robiły banki w tzw. pierwszej nodze swapów walutowych.

Fakt 2: banki dobrze zarobiły na kredytach „frankowych”, choć nie miały zysków wynikających z różnic kursowych

Część banków, która na początku przejawiała postawę konserwatywną względem kredytów „frankowych” widząc, że podmioty oferujące ten produkt nie spotyka żadna kara, przeciwnie - zaczynają odnotowywać coraz lepsze wyniki finansowe zwiększając udziały w rynku ich kosztem – dołączała do tego grona. Przykładem może być BZ WBK, który wprowadził kredyty „frankowe” do oferty dopiero w 2008.

Pan Marcin Zieliński z FOR słusznie zauważa, że banki nie były zainteresowane wyższym kursem walut i stwierdza, że gdy frank dochodzi do wysokich poziomów to coraz więcej kredytobiorców nie jest w stanie regulować terminowo swoich rat, co dla banku nie jest korzystne. I ma jak najbardziej rację, co stawia pod znakiem zapytania całą stosowaną przez bank strategię „ubezpieczania” się przed ryzykiem. Jakże przecież kosztowną dla całej gospodarki. Co to bowiem za zabezpieczenie banku przed ryzykiem, skoro i tak ostatecznie okazuje się nieskuteczne.

Kto by się jednak mógł spodziewać, że krótka sprzedaż walut przez banki (transakcje swapowe) doprowadzi ostatecznie do niekontrolowanego wzrostu ich kursu w czasie światowego kryzysu? Otóż, chyba każdy rozgarnięty finansista powinien się właśnie tego spodziewać! Dziwić się można co najwyżej konfuzji bankowców, którzy zaprojektowali finansową katastrofę przerastającą ich wyobrażenia. Jednak część banków, np. Pekao trafnie przewidziała finał. Dowody na to, że bankowcy w pierwszych latach 21. wieku wiedzieli czym grozi sprzedaż kredytów „frankowych” można też znaleźć w białej księdze ZBP.

Warto przyjrzeć się kwestii księgowania transakcji z klientem przez bank, bo niesie ona szereg pytań związanych zarówno z legalnością tych zapisów jak i ewentualnymi kwestiami podatkowymi będącymi konsekwencją zapisów księgowych. Biegły rewident, Ireneusz Łazarski, stawia w swoim artykule na temat kuchni finansowej kredytów „frankowych” tezę, że to, co w istocie robiły banki to była krótka sprzedaż. Sam instrument, który dostawał klient był natomiast opcją, co biegłemu rewidentowi każe postawić pytanie: jak operacje typowe dla opcji walutowej udało się bankowi zapisać w księgach jako kredyt? Legalność operacji księgowych i związana z nią odpowiedzialność za prawdopodobne manipulacje w księgach to zupełnie nowy wątek w dyskusji o kredytach „frankowych”, który również powinien doczekać się swojej kontynuacji. Być może głos w sprawie zabierze jeden z finansistów bankowych. Chętnie dowiemy się jak sprawa wygląda od strony banku.