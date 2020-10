Izabela Albrycht: Polska potrzebuje ambitnej strategii technologicznej Adobe Stock

Izabela Albrycht

UE przyspiesza tworzenie regulacji dla nowego cyfrowego świata, NATO kształtuje strategię implementacji dla nowych i przełomowych technologii. Podobnie kraje budują systemowe podejście do zarządzania wyścigiem technologicznym. Narodowa Strategia dla krytycznych i przełomowych technologii opublikowana w czwartek przez Biały Dom powinna być dla nas impulsem do podobnego namysłu i działania. To geopolityczne wyzwanie dla nowego rządu, które jak pokazuje także zakończony wczoraj szczyt krajów Trójmorza, powinniśmy zacząć realizować już dzisiaj.