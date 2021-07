To koniec realnej reprywatyzacji

Co do tego, że zwroty w naturze należy zatrzymać ustawowo, zgodne były w zasadzie wszystkie siły polityczne, od prawa do lewa. Spór toczył się o to, czy można ustawowo ostateczne umorzyć wszystkie do tej pory niezakończone postępowania administracyjne, w których dawni właściciele lub ich następcy prawni podważają legalność aktów nacjonalizacyjnych, czy też postępowania te będą mogły się zakończyć rozstrzygnięciami merytorycznymi.