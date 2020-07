Antyszczepionkowcy wygrywają w sieci

Wyniki ich badań, które zostały opublikowane w Nature, sugerują, że strony przeciwników szczepień mają zazwyczaj mniej użytkowników ale są liczniejsze niż te proszczepienne. Częściej też wiążą się z dyskusjami i udostępnianiem na innych stronach Facebooka, na przykład w dyskusjach rodziców, których stanowisko nie jest zdecydowane. Takie udostępnianie linków bardzo podbija ich wagę w wyszukiwarkach internetowych.

Johnson twierdzi, że strony, które wyjaśniają korzyści płynące ze szczepień i ich naukowe uzasadnienie, łączą się w sieć, która jest oderwana od tego „głównego pola walki” o odczucia społeczne. „Podczas wybuchu epidemii odry w 2019 r. na stronach Facebooka dotyczących szczepień pojawiło się więcej linków antyszczepionkowych niż proszczepiennych” - podkreśla Johnson. „Ekstrapolacja obecnych trendów za pomocą symulacji komputerowych sugeruje, że opozycja wobec szczepionek może w ciągu dziesięciu lat zdominować poglądy w sieci na temat szczepionek”.

Praca ta pokazuje, że „społeczność proszczepienna w zasadzie trzyma się swojej narracji i rozmawia ze sobą, nie sięgając i nie reagując na wypowiedzi, które funkcjonują wśród niezdecydowanych” - komentuje w Nature, Heidi Larson, która kieruje Vaccine Confidence Project, grupą monitorującą publiczne zaufanie do szczepionek, w London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Zwolennicy szczepień mają prosty przekaz: szczepionki działają i ratują życie. Antyszczepionkowcy działają inaczej. Łączą obawy o zdrowie dzieci z propagowaniem medycyny alternatywnej i teoriami spiskowymi. Próbują wyjaśnić genezę zdarzenia budując opnie opozycyjne do powszechnie uznanej wersji, tworząc wrażenie spisku osób, które zawarły tajne porozumienie aby osiągnąć jakiś swój cel. Stąd, na przykład, zarzuty do Fundacji Gatesów, którzy rzekomo za pomocą szczepionek mają prowadzić do depopulacji ludzkości, co jest oczywistą bzdurą polegającą na wadliwej interpretacji fragmentu wypowiedzi Billa Gatesa. Nie zmienia to faktu, że przekaz funkcjonuje na setkach stron budując narrację zagrożenia. Niestety, mimo, że antyszczepionkowców jest mniej, tworzone przez nich „newsy” są rozpowszechniane w znacznie większej liczbie klastrów na Facebooku niż te z większych grup zwolenników szczepień.

Larson twierdzi, że „Prowadzący kampanię antyszczepienną mają tendencję do zdobywania konwertytów za pomocą spersonalizowanych, emocjonalnych przekazów. Nie są one budowane wyłącznie na strachu (Szczepionki cię zabiją), ale na również apelach do serca (Czy kochasz swoje dzieci?).”

Jak dowodzi, antyszczepionkowcy w swoich publikacjach i działaniach wykorzystują kłamstwa, przeinaczenia i nienaukowe manipulacje. Choć oczywiście występują przepadki niepożądanych odczynów poszczepiennych, jest ich zdecydowanie mnie. Jednak antyszczepionkowcy nie opierają się tylko na wiedzy o NOP-ach, ale też przekazują teorie, które nie ma nic wspólnego z metodologią nauki i prawdziwą wiedzą. Stąd trzeba patrzeć na to, o czym piszą krytycznie, a nie powielać publikowane przez nich treści.