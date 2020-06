Dąbrowska: Wybory pod specjalnym nadzorem. Sanitarnym

Powierzchnie takie jak klamki, urządzenia łazienkowe (armatura, uchwyty, włączniki światła i inne), mają być przemywane nie rzadziej niż co godzinę, a osoba, która się tym zajmuje musi być zabezpieczona co najmniej w rękawice ochronne i maseczkę.

W fazie ostatnich konsultacji jest – jak się dowiadujemy - projekt rozporządzenia ministerstwa zdrowia „w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz komisji i szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym". Projekt rozporządzenia zakłada jednak przede wszystkim obowiązek wyposażenia członków komisji w „określone środki osobiste”. Jakie? Przede wszystkim te, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić w trakcie pandemii, czyli maseczki (półmaski FFP1) , przyłbice i rękawiczki jednorazowe (w liczbie pozwalającej na ich częsta zmianę) oraz płyny do dezynfekcji. W lokalu ma prawo przebywać 1 osoba na metr kwadratowy, co oznaczać będzie prawdopodobnie długie kolejki przed lokalami wyborczymi. Pomieszczenia, w których odbywać się będzie głosowanie i liczenie głosów mają być regularnie wietrzone, a sprzęty, w które wyposażone będą komisyjne sale, przede wszystkim urny i stoły – często dezynfekowane.

Środki te powinny w wystarczającym stopniu zabezpieczyć zarówno głosujących, jak i członków komisji. Kwestią sporną w resortowych konsultacjach ma być m.in. kwestia długopisów, które używane będą do stawiania krzyżyka przy nazwisku swojego faworyta. Ma je dostarczyć komisja, czy też zaopatrzyć się w długopis mają sami wyborcy? Ta kwestia według informacji rp.pl nie została jeszcze rozstrzygnięta.

Generalny Inspektorat Sanitarny namawia do ostrożności. - Osoby z grup ryzyka powinny się jednak poważnie zastanowić nad głosowaniem korespondencyjnym, bo osoby po 65 roku życia, pacjenci obciążeni ciężką cukrzycą, chorobami krążenia czy innymi przewlekłymi schorzeniami, w ogóle powinni unikać większych skupisk ludzkich, a więc także i lokali wyborczych – mówi rp.pl Jan Bondar, rzecznik GIS.

Wymogi bezpieczeństwa mają być zachowane także przy głosowaniu korespondencyjnym. Zgodnie z kalendarzem wyborczym urzędy gmin będą musiały dostarczyć operatorowi pocztowemu pakiety wyborcze najpóźniej 10. dnia przed dniem wyborów. W przypadku wyborców objętych kwarantanną musi to być do piątego dnia. Jeśli samorządowcy nie dostarczą operatorowi pakietów w tych terminach, sami będą musieli dowieźć je wyborcom.

Z kolei, jak wynika z informacji DGP, zespół z Poczty Polskiej ma zostawiać pakiet wyborczy pod drzwiami i zapukać lub zadzwonić do drzwi. Jak przewiduje rozporządzenie ministerstwa infrastruktury, ma odczekać do 3 minut w bezpiecznej odległości, czy wyborca podejmie przesyłkę i odnotować ten fakt w książce doręczeń. Jeśli obywatel weźmie pakiet, będzie miał możliwość zagłosowania od razu i wrzucenia głosu do tzw. mobilnej skrzynki nadawczej. „Pocztowcy mają informować o takiej możliwości i jeśli wyborca chce zagłosować w ten sposób, powinni poczekać 10 minut, by miał szansę to zrobić" - podaje "DGP". Środki ochrony osobistej należy też stosować przy odbieraniu pakietów wyborczych.