Alkohol, papierosy i seks mogą powodować raka

Lekarze alarmują o coraz większej liczbie zachorowań na nowotwory złośliwe regionu głowy i szyi. Co je powoduje?

Głównymi czynnikami są papierosy i duże ilości wysokoprocentowego alkoholu, zwłaszcza gdy idą w parze. Do tego można doliczyć brak należytej higieny jamy ustnej. Rozwój nowotworu powodować może również przewlekłe drażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła np. przez źle dopasowane protezy, ułamane korony zębów, przewlekłe stany zapalne.

To tzw. fenomen epidemiologiczny – stały wzrost liczby zachorowań u takich osób, również wśród pacjentów poniżej 40. roku życia. U nich czynnikiem sprawczym jest wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), ten sam, który odpowiada za rozwój raka szyjki macicy. Jest on przekazywany głównie przez kontakty seksualne. Podejrzewa się, że wzrost zachorowalności na nowotwory płaskonabłonkowe głowy i szyi może być spowodowany częstą zmianą partnerów seksualnych. Częściej chorują także ci, którzy uprawiają seks oralny.

Badania wykazały, że rak HPV-pozytywny znacznie lepiej odpowiada na leczenie zarówno radioterapią, jak i chemioterapią. To pokazuje, że dobór terapii powinien zależeć od obecności zakażenia wirusem HPV.

Choć poziom metabolitów nikotyny powstających w naszym organizmie za sprawą e-papierosów jest niższy niż w przypadku tradycyjnych, to są one wciąż obecne w naszych tkankach. Więc zagrożenie dla zdrowia wciąż istnieje, a ryzyko wstąpienia raka krtani i płuc, którego palenie jest główną przyczyną, okazuje się na tyle duże, że warto zastanowić się nad rzuceniem nałogu.

Ale coraz więcej wskazuje, iż w tym przypadku pojęcie mniejszej szkodliwości jest złudne. Podstawą e-papierosa jest płyn nikotynowy, tzw. liquid, zawierający nikotynę w różnym stężeniu, glikol propylenowy, glicerynę, wodę oraz związki smakowo-zapachowe. Odparowywana nikotyna trafia bezpośrednio do płuc. Nie możemy więc powiedzieć, że e-papierosy są zdrowsze czy nieszkodliwe. Natomiast podstawową zaletą e-papierosów jest brak wydzielania niebezpiecznych dla zdrowia substancji smolistych. Więc pod tym względem okazują się mniej szkodliwe od papierosów tradycyjnych.

W ciągu roku w Polsce zapada na raka głowy i szyi około 12 tys. osób, z czego połowa umiera. Tak złe wyniki przeżycia wynikają z faktu, że ponad 60 proc. pacjentów zgłasza się do lekarza w zaawansowanym stadium choroby. W rezultacie ponad połowa z tej grupy umiera w ciągu pięciu lat. Dlatego tak ważne jest wczesne wychwycenie pierwszych niepokojących objawów. Zdiagnozowanie nowotworu z tego obszaru we wczesnym etapie zaawansowania zwiększa stopień przeżywalności do nawet 80–90 proc.