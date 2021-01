Więcej środków na psychiatrię

– Poprawimy infrastrukturę. Przeznaczymy na to 120 mln zł. Zadanie drugie to uruchomienie bezpłatnej całodobowej infolinii – tłumaczył podczas konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. – Zwiększymy dostępność świadczeń i szkolenia – dodał.

Nowością będzie także dofinansowanie programów, które mają na celu walkę z uzależnieniami cyfrowymi. – Jest to konsekwencją epidemii, kiedy było to okno na świat i dzieci bardzo dużo pracowały na komputerach i urządzeniach cyfrowych – mówił premier. Rząd przeznaczy na ten cel do 20 mln zł z funduszu covidowego.