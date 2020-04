Czeskie szpitale zaatakowali hakerzy. Prawdopodobnie rosyjscy

- Organizowane są zza granicy. Coraz więcej wskazuje na to, że może to być Rosja. (Hackerzy) mieli rosyjskie adresy IP – powiedział czeskim „Lidovym Novinom” anonimowy członek ekipy śledczej.

- Wygląda na to, że Rosja – dodał z kolei członek czeskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, z którym również anonimowo rozmawiały „Lidovki”.

Hackerskie ataki na Czechy na razie ustały po wystąpieniu amerykańskiego sekretarza stanu Mike’a Pompeo. „Wzywamy do przerwaniu niegodziwych ataków hackerskich na system ochrony zdrowia Czech” – stwierdził w specjalnym oświadczeniu.

Ataki trwały jednak od już od 13 marca. Jako pierwsza ich ofiarą padła uniwersytecka klinika w Brnie, która cztery dni wcześniej zaczęła prowadzić analizę próbek koronawirusa. Część komputerowego systemu kliniki została wyłączona, próbka musiano przewieźć do kliniki w Ostrawie. Po szpitalach hackerzy zaatakowali też lotnisko im. Vaclava Havla w Pradze.

„To są kolejne fake newsy” – skomentowała informacje „Lidowych Novin” rosyjska ambasada w Pradze w swym oświadczeniu. „Ich zadanie to tworzenie wrogiego obrazu naszego kraju w oczach społeczeństwa” – dodała.

Hackerskie ataki jednak nałożyły się konflikt jaki wybuchł między Moskwą a Pragą z powodu ostatecznego zdemontowania pomnika marszałka Iwana Koniewa. Dowodził on wojskami, które zajęły czeską stolicę pod koniec wojny. Ale później dowodził inwazją na Węgry w 1956 roku, jak też wspierał planowanie ataku na Czechosłowację w 1968 roku. Rosyjski Komitet Śledczy wszczął obecnie postępowanie przeciw władzom praskiej dzielnicy, które postanowiły usunąć pomnik. Podstawą do działań Komitetu jest dekret prezydenta Putina kryminalizujący „dewastację pomników” radzieckiej armii – w Rosji i poza jej granicami. Putin podpisał go w zeszłym tygodniu.