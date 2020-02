Lekarze nie wiedzą, co robić z chorymi

– Lada dzień trafią do nas pierwsi pacjenci z koronawirusem, a w szpitalu brakuje masek, kombinezonów i środków dezynfekcyjnych zarówno do rąk, jak i powierzchni szpitalnych – skarży się lekarz z oddziału intensywnej terapii dużego szpitala na Mazowszu. – Chcieliśmy je kupić z własnej kieszeni, ale w hurtowniach nic nie było – dodaje medyk. W jego szpitalu o procedurach na wypadek wybuchu epidemii nawet się nie mówi. – Takie podejście dyrekcji tylko nasila strach, zwłaszcza że telewizja co chwila donosi o zakażeniach wśród chińskich medyków – mówi lekarz. Dodaje, że w razie wybuchu epidemii lekarze niezabezpieczonych oddziałów gotowi są iść na zwolnienia.

– Wytyczne zamieściliśmy we wszystkich informatorach wewnętrznych, a wyznaczone oddziały przeznaczamy do leczenia zakażonych. Podzieliliśmy je na cztery linie i w zależności od rozwoju sytuacji będziemy uruchamiać kolejne obszary. W razie potrzeby dzisiejsze miejsca udzielania świadczeń będziemy zamieniać na obszary opieki nad ww. chorymi – mówi gen. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM. Tłumaczy, że kroczący model wyłączania poszczególnych obszarów pozwoli nie dezorganizować pracy i nie ograniczać dostępu pacjentów do leczenia. A zamiast na dwie 12-godzinne zmiany personel we wzmocnionym składzie pracuje na trzy zmiany 8-godzinne.