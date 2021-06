Łódź. Przewodniczący Rady Miejskiej w radzie nadzorczej miejskiej spółki w Pabianicach. Uprawnienia ma od miesiąca

Gołaszewski jest przewodniczącym Nowoczesnej w regionie łódzkim. To z jej listy w 2015 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat posła. W wyborach samorządowych w 2018 roku został wybrany na radnego Łodzi jako kandydat KWW Hanny Zdanowskiej. Później w wyborach do Parlamentu Europejskiego startował z listy Koalicji Europejskiej, a do Sejmu - z listy Koalicji Obywatelskiej. Mandatu w tych elekcjach nie udało mu się jednak uzyskać.

Poniżej dalsza część artykułu