Lubnauer: Tylko szeroka koalicja może wygrać z PiS

- Wierzę, że nie ma już wśród nas osób nastawionych tylko na wspólny interes, którzy porzucają swoich partnerów i przyjaciół. Wierzę, że nie ma już wśród nas zdrajców. Koledzy i koleżanki, dziś jesteśmy wreszcie jedną drużyną - mówiła w trakcie swojego przemówienia na Radzie Krajowej Nowoczesnej przewodnicząca partii Katarzyna Lubnauer.

Spotkanie było planowane jako podsumowanie wyborów samorządowych - pojawili się na nim radni, samorządowcy Nowoczesnej oraz m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej - ale nie zabrakło odniesień do wydarzeń w ostatnim tygodniu.

- My dalej jesteśmy wierni tym ideałom, które przyświecały nam wtedy, gdy zakładaliśmy Nowoczesną. W ostatnim roku odnieśliśmy naprawdę sukces. Stworzyliśmy coś, co było oczekiwane przez Polaków: Koalicję Obywatelską. Stworzyliśmy ją wspólnie z naszym partnerem, jakim jest PO. Stworzyliśmy ją, by dać Polakom nadzieję. Chcieliśmy i dalej chcemy. Stworzyliśmy koalicję podmiotową, partnerską, opartą na różnościach. Pokazaliśmy ofertę jak najszerszej grupie Polaków. Odnieśliśmy sukces w wyborach samorządowych. Mamy swoich prezydentów, ponad 200 radnych. Mamy burmistrzów, wiceburmistrzów, ale przede wszystkim nasze ideały zostaną zakorzenione w samorządach - powiedziała.

- Będziemy wszędzie współpracować z naszym koalicjantem, bo jesteśmy godni zaufania. My uważamy, że jeśli się na coś zobowiązujemy, to tego dotrzymujemy. Dziękuję naszym kandydatom, ale dziękuję też naszemu współkoalicjantowi. Bo wspólnie odnieśliśmy sukces - dodała Lubnauer.

Jak zapowiedziała, rok 2019 to nowe wyzwania i nowy maraton wyborczy. - Możemy wygrać z PiS tylko budując szeroką koalicję sił demokratycznych. Tak jak zbudowaliśmy Koalicję Obywatelską. W sposób podmiotowy, równorzędny, budując zaufanie. Tylko tak można zbudować nowe standardy w polityce. Nie będzie odsunięcia PiS od władzy bez szerokiej koalicji budowanej na partnerskich zasadach. Apeluję do SLD i PSL oraz do twórców nowej lewicy, stwórzmy szeroką koalicję, by odsunąć PiS od władzy - podkreśliła. - Nowoczesna powstała na bliskich nam wartościach. Te wartości chcemy wnieść do koalicji. Każdego dnia udowodniamy, że wierzymy w to co walczymy. Wierzymy w prawa człowieka, prawa kobiet. Dlatego to my złożyliśmy projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie. Złożyliśmy projekt ustawy o związkach partnerskich - prowadzony przez Monikę Rosę - który uznawany jest za najlepszy tego typu. Wnieśliśmy 5 ustaw antysmogowych, chcemy odejść w perspektywie kilkudziesięciu lat od energii opartej na węglu. Stawiamy na świecką szkołę i rozdział Kościoła od państwa - podkreśliła.



W trakcie spotkania wystąpili też Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia oraz Sławomir Potapowicz, szef warszawskich struktur partii.