Rosja, Chiny, Korea Płn.: Jak państwa tworzą armie trolli stock.adobe.com

Publikację, z której wynikało, że wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak miał otrzymywać od internautki Emilii materiały obciążające sędziów krytykujących reformę wymiaru sprawiedliwości i zachęcać ją do ich rozprowadzania, a także m.in. inspirowania materiałów, które miały szkodzić sędziom, Onet zatytułował "Farma trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości". To nawiązanie do słynnej rosyjskiej "Fabryki trolli". To właśnie Rosja była bowiem pionierem w dziedzinie wykorzystywania aktywności "swoich" internautów w interesie władzy.